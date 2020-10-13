🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака

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Сегодня, 13 октября, убывающая Луна в знаке Льва благоприятствует новым открытиям и свершениям. В этот день стоит выйти за пределы «зоны комфорта» и заняться тем, что вам несвойственно.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 13 октября, убывающая Луна в знаке Льва благоприятствует переменам во всех областях жизни, новым открытиям и начинаниям. В этот день стоит выйти за пределы «зоны комфорта» и заняться тем, что от вас никто не ожидает, удивить энтузиазмом окружающих и самого себя.

♈ Овен

Хорошие новости для Овнов, которые долгое время пытались привести в порядок свои финансовые дела, в самом скором времени все проблемы наконец разрешатся. Поблагодарите за это Вселенную и собственное трудолюбие. Успехи ожидают вас и на любовном фронте, будьте уверены, ваши чувства к партнеру взаимны, и скоро вы в этом убедитесь.

Космический совет: расслабьтесь и насладитесь плодами своих трудов.

♉ Телец

Внимательно присмотритесь к своему окружению: среди близких есть как те, кто безоговорочно вас поддерживает и помогает, так и те, кто пытается вставить вам палки в колеса. Избавьтесь от завистников и недоброжелателей, если не сделать этого сейчас, они могут создать вам крупные проблемы в ближайшем будущем.

Космический совет: отыщите недоброжелателей в своем окружении.

♊ Близнецы

День будет полон эмоциональных взлетов и падений, примите их стойко. Помните, что преодоление невзгод идет вам только на пользу, и ни одна из них не посылается вам просто так. Лучше провести вечер в кругу родственников, они окружат вас заботой и подарят заряд бодрости.

Космический совет: будьте мужественны и не смейте унывать.

♋ Рак

Вы испытываете беспокойство относительно того, правильным ли путем вы сейчас идете. Стоит посвятить день «диалогу» с самим собой, абстрагироваться от внешней суеты и услышать собственный голос, он подскажет вам верное решение.

Космический совет: доверьтесь своему чутью.

♌ Лев

Сегодня ваши собственные потребности и желания должны стать задачей первостепенной важности. Вы слишком много сил и времени уделяете помощи другим, часто в ущерб собственным интересам. Кроме того, внутри вас теплится идея, все силы лучше бросить на ее реализацию.

Космический совет: откажите другим ради достижения собственных целей.

♍ Дева

Позвольте Вселенной отвести от вас ненужных и опасных людей, чтобы в вашу жизнь вошли те, кто окажет на вас большое положительное влияние. Откройте свое сердце и разум новым чувствам и новым мыслям.

Космический совет: помните, все что ни делается — все к лучшему.

♎ Весы

Идеальный день для путешествий или хотя бы планирования предстоящей поездки и составления маршрутного плана. Последнее время вы слишком много и усердно работали, что начало неблагоприятно сказываться на вашем здоровье как физическом, так и ментальном.

Космический совет: позвольте себе отдохнуть.

♏ Скорпион

Сегодня о себе может напомнить некая фигура из прошлого, которая раньше была вам невероятно дорога. Не поддайтесь соблазну, так как мотивы этого человека вернуться в вашу жизнь вряд ли можно назвать благородными. Лучше пресечь эти контакты в зародыше.

Космический совет: не пускайте прошлое в свою новую жизнь.

♐ Стрелец

Стрельцы, ждите радостных вестей от своих родственников. В ближайшее время кто-то из них может вступить в брак или обзавестись потомством. Между тем, звезды предупреждают вас об опасности получить травму или узнать о серьезном заболевании. Стоит в скорейшее время пройти обследование у врача.

Космический совет: ждите радостных вестей от близкого круга, но оставайтесь «начеку».

♑ Козерог

Остановитесь на минуту в своей вечной гонке. Оглянитесь и возрадуйтесь тем успехам, которых вы уже смогли добиться. Найдите минутку, чтобы с любовью взглянуть на свои творения и дать себе одобрение, которое вы иногда ждете от других. Осознание собственной важности и одаренности заставит убедиться в этом и окружающих вас людей.

Космический совет: поблагодарите себя за победы и двигайтесь к новым высотам.

♒ Водолей

Девиз дня для вас — «Найдите то, что вы любите, и позвольте ему убить вас». Не бойтесь попробовать себя в чем-то новом, неординарном, это могут быть курсы китайского языка или танцев, главное, чтобы вы нашли «мирное русло», куда сможете выплеснуть собственную энергию.

Космический совет: не бойтесь перемен.

♊ Рыбы

Вам представится идеальный момент, чтобы найти компромисс и примириться с давним противником и конкурентом. Будьте разумны, возможно, этот человек в ближайшем будущем еще сможет стать вашим союзником.

Космический совет: дайте недругу шанс доказать, что он изменился.

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