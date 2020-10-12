«Мы на колени упали»: очевидица о кровавой бойне под Нижним Новгородом

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По предварительной версии, юноша открыл стрельбу и убил четырех человек после ссоры с бабушкой.

Татьяна Мозлова — очевидица и подруга старушки, которая умерла в больнице от ранений, нанесенных предположительно внуком, рассказала о страшных событиях вечера 12 октября.

Она ехала в том злополучном автобусе, по которому молодой человек открыл стрельбу. Вот, что рассказала женщина:

«Мы вышли (из автобуса — Прим.ред.), а он двери закрыл. Я закричала, он остановился. Она побежала (бабушка — Прим.ред.) за угол и сразу началась стрельба. И она упала. Стрелял, стрелял. Мы тут на колени упали, в подъезд зашли», - рассказала Татьяна Мозлова.

По предварительным данным, 18-летний внук поссорился со старушкой и ранил ее — позже она скончалась в больнице. На помощь женщине прибежал сосед, но молодой человек убил его. Затем, прихватив ружье, вышел из дома и открыл огонь по людям, которые находились на остановке.

Предполагаемого убийцу разыскивают.