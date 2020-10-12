Онкопрепараты на 100 миллионов рублей: афера невиданного цинизма раскрыта в Петербурге

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По версии следствия, Сергей Войтович снял квартиру этажом ниже собственной и устроил там тайный склад. Среди лекарств есть и те что были промаркированы оперативниками.

Весь день сразу в четырех районных судах Петербурга идут заседания по так называемому «делу онкологов». Многочисленным соучастникам кражи лекарств, а на данный момент 16 задержанных, избирают меру пресечения.

В основном, отправляют под домашний арест. Главным фигурантом считается официально безработный Сергей Войтович, его задержали с крупной суммой и партией рецептурных онкопрепаратов.

Артур Ломидзе следит за процессом.