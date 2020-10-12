Стало известна личность мужчины, расстрелявшего людей на остановке
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По предварительным данным, погибли четыре человека, еще три получили ранения.
Стала известна личность мужчины, который открыл стрельбу по людям, стоящим на остановке в поселке Бор Нижегородской области. По предварительным данным, предполагаемый злоумышленник — 40-летний местный житель по имени Андрей.
На данный момент известно о четырех жертвах и троих пострадавших. Сообщается, что люди ждали свой автобус, когда мужчина неожиданно открыл стрельбу.
В настоящий момент его разыскивают правоохранители.