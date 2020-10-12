Исповедь Соколова: «нос с горбинкой, невероятный ум и красота» его жертвы

Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр; 5-tv.ru

Историк признался в убийстве и расчленении возлюбленной Анастасии Ещенко, хотя ранее свою вину отрицал.

Историк Олег Соколов признался в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и прочитал целую лекцию о своей личности. На очередном заседании в петербургском городском суде он взял слово и в подробностях рассказал о своей юности, увлечениях и знакомстве с будущей жертвой.

Предыстория

Соколов объяснил свое желание поделиться с миром тем, что вокруг его дела был огромный ажиотаж. Он решил опровергнуть сделанные «абсурдные» заявления и подготовил огромную речь. Первым делом он рассказал о начале увлечения историческими реконструкциями в 1976 году. Тогда было положено начало огромному движению, а также делу, которому он посвятил жизнь.

Это в конечном итоге свело его с Анастасией Ещенко.

Благодаря своему хобби и созданному им клубу «Империя» он обзавелся друзьями со схожими интересами по всей Европе. Именно так он попал на работу во Францию, где прожил несколько лет. В 2012 году он вернулся в Россию и с 2013 года вновь начал работать в университете Петербурга. Там он и встретил ее — свой идеал женской красоты.

«Смотрела, не отрываясь»

В 2013 году Соколов впервые заметил Анастасию. Она полностью соответствовала его представления о женской красоте.

«Темные волосы, „испанка“, нос с высокой горбинкой — мой фетиш. И одета она была прилично, не в драных джинсах с татуировками», — вспомнил он.

С женой к тому времени отношения перешли в разряд дружеских, она жила с матерью, детей он видел раз в несколько дней.

Знакомиться он не стал, потому что считал, что у такой «отличной девушки» наверняка есть ухажер.

На первой лекции осеннего семестра 2014 года он увидел ее в первых рядах своей лекции. Она безотрывно смотрела на него, но это не стало для него чем-то необычным.

«Почему? Я лекции умею читать, умел, скажем так. Мои лекции очень многие молодые люди и девушки слушали не просто внимательно, а с восторгом. Я был единственным лектором на нашем факультете, кому аплодировали после лекций», — рассказал он.

Так продолжалось несколько недель подряд. Соколов про себя решил, что девушка хочет с ним познакомиться.

«Сидит, уже надо быть бревном, чтобы не понять».

И вот после первой ноябрьской лекции она сделала первый шаг.

«Она входит, закрывает дверь, подошла ком не почти в упор, нос к носу. Я не помню, сказала ли она что-то, было уж настолько все понятно!» — пояснил бывший доцент.

Начало отношений

Первое свидание назначил у памятника Николаю I. Он подготовил квартиру, убрал все и приготовил еду на случай, если они пойдут к нему. Девушка поразила его, появившись ровно в оговоренное время — 19:00. Они пошли гулять вдоль Мойки, он сразу оговорил с ней, что женат, после чего пригласил зайти.

Соколов вспомнил, что Анастасия очень смущалась, но согласилась. Она не уставала его удивлять.

«А дальше я клянусь перед Богом, мы только разговаривали. Я был поражен — ее интеллект, способность обрабатывать информацию — на уровне докторской», — рассказал он.

В итоге они провели несколько часов за разговорами об истории. Ему ни разу не было скучно с ней.

«Признаюсь, все мои женщины, с которыми я общался, были очень умны. Дурам со мной делать нечего. А эта девушка была просто! Я не чувствовал разницы в возрасте», — сентиментально вспомнил он.

Историк рассказал, что между ними не было даже прикосновения. Но уже на втором свидании случился их первый поцелуй.

«На этот раз было немного по-другому, много говорили, но стало ясно, что все перейдет к другому, — откровенно поведал историк. — Она сама встала, обняла меня, я обнял ее, мы поцеловались, она сказал — это первый поцелуй в моей жизни. Знаете, я поверил».

Соколов вспоминает, что девушка была воплощением «чистоты, достоинства и благородства». На четвертом свидании случилась их первая близость.

Сила чувств

Отношения развивались очень быстро. Анастасия стала звать возлюбленного «сиром», как это делали его друзья и верные ученики. Так в прошлом называли благородных рыцарей в Европе, и Соколову это нравилось.

А Ещенко стала зваться «Изабель» — она призналась, что никогда не любила свое имя, и он ее переименовал». Уже через два месяца после встречи она поклялась ему здоровьем матери и на святых образах, что любит его и никогда не изменит.

Наличие детей у избранника не смущало ее, она хотела принять их и быть им доброй матерью. Но Соколов предложил ей немного подождать, насладиться чувствами.

«И дальше началась наша большая и чистая любовь».

В 2015 году в Испании он воплотил в реальность сцены из своего романа — скакал с ней на конях, гулял по улицам Сарагосы, объяснялся в любви в том же кафе, где и персонажи его книги. Он полностью окунулся в это сильное чувство.

Развитие романа

Ещенко стала верной спутницей для Соколова — помогала ему во всех научных вопросах, он давал советы по учебе. Если изначально Анастасия занималась историей России, то после сближения с Соколовым она приняла всего его увлечения и интересы.

Окончив бакалавриат, она мечтала заниматься только наполеоновской историей. И стала искать документы по истории наполеоновской Испании. В итоге они делали это вместе, стали соавторами статей.

«Любовь и наука у нас совместились», — рассказал историк.

Последняя статья Соколова и Ещенко вышла в одном из журналов Франции уже после жуткого убийства и расчленения аспирантки.

С 2017 года Соколов с Ещенко жили семьей — гражданским браком. По его словам, это было «великолепно», а в постели все было просто замечательно. Но начались проблемы.

Гром в раю и печальный конец

В отношения между Соколовым и Анастасией вмешались извне. Сначала это были угрозы и компромат, обвинения в избиении его бывшей любовницы в 2008 году, которое он якобы совершил. Все это, а также взломанная переписка Ещенко сильно вредили их роману.

«Настю сломали, она стала раздражительной», — вспомнил он.

Но настоящие проблемы начались в 2018 году. Тогда он еще не знал, что у девушки появился любовник — 40-летний «черный риелтор». По мнению историка, тот придумал план выдать Анастасию замуж за Соколова, чтобы потом обманом отобрать его квартиру.

«Матерый бандит в федеральном розыске, а не принц молодой», — охарактеризовал его Соколов.

Отношения между парой стали портиться окончательно — девушка просила его о детях, он обещал, но так ничего и не случилось. На вопросы о возможном любовнике она отвечала криком. Проведенный раздельно отпуск, когда Соколов ездил во Францию с детьми, рассорил их окончательно. С тех пор его отпрыски стали частой причиной для скандалов.

В конечном итоге, именно из-за этого она и умерла. Историк утверждает, что незадолго до этого она уезжала в Москву якобы по работе. Он уверен, что это было для встречи с любовником и обсуждения плана против него.

В день убийства 8 ноября 2019 года они опять поссорились из-за его детей, она назвала их нецензурным словом, и это полностью поглотило историка. Он схватил обрез…

«Чтоб сдохли твои ******** без конца орала! Схватила нож, орала, что зарежет! Я решил испугать ее, вспомнил про обрез. Я не мог стерпеть, что она оскорбляет детей! Я хотел выстрелить в стену, но она побежала, и я видимо попал в нее. Дальше ничего не помню», — вспоминает историк.

На следующий день Соколов расчленил тело своей возлюбленной. А позже был пойман на берегу Мойки, куда пытался выкинуть отрубленные руки Анастасии. Печальный конец для истории любви, которую сам убийца называл невероятной.

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