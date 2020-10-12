Расчленитель Соколов признался в убийстве студентки

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Ранее Олег Соколов не признавал себя виновным в преступлении.

Историк Олег Соколов признал свою вину в убийстве студентки Анастасии Ещенко, с которой состоял в интимных отношениях.

Кроме этого бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета признался в незаконном хранении оружия.

«Признаюсь в убийстве и раскаиваюсь в содеянном», — заявил он.

Ранее историк, которого обвиняют в расправе над аспиранткой и расчленении ее тела, игнорировал вопрос о своей виновности.

По версии следствия, он выстрелил в девушку из мелкокалиберного обреза, а затем начал душить. Расчлененное тело экс-доцент пытался утопить в реке Мойка.