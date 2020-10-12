🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 октября, для всех знаков зодиака

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Сегодня, 12 октября, убывающая Луна в знаке Лев благоприятствует всем энергичным и действенным начинаниям. Сегодня стоит отложить все серьезные финансовые дела, связанные с большими средствами.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 11 октября, убывающая Луна в знаке Лев благоприятствует всем энергичным и действенным начинаниям: от организации массовых мероприятий до корпоративной вечеринки. Сегодня стоит отложить все серьезные финансовые дела, связанные с большими средствами. Чтобы избежать потерь, не стоит оформлять сделки с недвижимостью, акциями и подписывать важные договоры.

♈ Овен

Обыденность наскучила вам. Вы хотите отправить свою фантазию в полет и исследовать неизведанные территории. Эта энергия принесет пользу вашим творческим проектам. Но будьте осторожны с реальными путешествиями. Дважды проверьте билеты и все необходимое.

Космический совет: позвольте вашей фантазии отправиться в полет.

♉ Телец

Творящийся вокруг хаос и неудачи в личной жизни заставляют вас нервничать. Но эти переживания нужны, чтобы подготовить почву для позитивных изменений. Будьте терпеливы ко Вселенной. Помните, что разрушение — необходимый шаг в процессе создания.

Космический совет: пусть отпадет то, что должно отпасть.

♊ Близнецы

Пора перестать думать от том, как вас воспринимают другие. Позвольте себе сделать ошибки и позвольте жизни подарить вам необходимые знания. Попробуйте что-то новое, дикое и неизведанное. То, что прежде пугало, отныне может вам понравиться.

Космический совет: попробуйте дикое и неизведанное.

♋ Рак

Если кажется, что ваш род занятий не соответствует вашему истинному Я, пора поменять его. Отпустите былое с любовью. Часто страх неизвестного мешает принять правильное решение. Помните, что вы заслуживаете лучшего. Это поможет вырваться из порочного круга.

Космический совет: делайте то, что подходит вам.

♌ Лев

Забота о себе в такое время может показаться вам нелогичной и эгоистичной. Но вы на верном пути. Проведите внутреннюю работу, освободитесь от чувства вины, связанной с расстановкой приоритетов. Превращение душевных ран в мудрость всегда было вашим величайшим даром.

Космический совет: уделите время для внутренней работы.

♍ Дева

Сегодня вы можете оказаться перед трудным выбором. Сказанное «да» одному может означать «нет» другому. Не корите себя за то, что неизбежно. Лучше оглянитесь по сторонам: на горизонте может появиться человек, готовый открыть вам свои чувства.

Космический совет: хороший момент для романтики.

♎ Весы

Вы не можете исправить все и всех. Оставьте это ложное чувство контроля. Возможно, вы чувствуете, что люди вокруг не поддерживают вас так, как хотелось бы. Но не позволяйте им управлять вами. Держитесь естественно, это поможет справиться с негативом.

Космический совет: отпустите ложное чувство контроля.

♏ Скорпион

Ваше представление об изобилии часто ограничено только деньгами. Но вспомните о дарах свыше — о том, что делает вашу жизнь приятной. Это правда, что вам не хватает денег, особенно в последнее время. Но Вселенная компенсирует это. Посмотрите вокруг, и вам станет спокойнее.

Космический совет: Вселенная на вашей стороне.

♐ Стрелец

Вы одержимы идеей того, как все должно быть, и не признаете других вариантов. Да, многие ваши планы откладываются, а намеченные цели ускользают все дальше. Но знайте, что божественный план безупречен. Не падайте духом. Когда придет время, судьба вмешается и все исправит за вас.

Космический совет: положитесь на божественный план.

♑ Козерог

Пора оправдать свои ожидания. Вы не сможете сделать все самостоятельно. Ставьте перед собой реальные задачи и учитесь делегировать полномочия. Уважайте то, что говорит ваш внутренний голос, и следуйте ему. В конце концов вы найдете верное решение.

Космический совет: ставьте перед собой реальные задачи.

♒ Водолей

У каждого человека есть своя судьба. Вы предпочитаете не верить в это и думаете, что на все в жизни можно повлиять. Отчасти это так, однако есть вещи, которые нам предначертаны. Так, если вам суждено быть вместе с определенным человеком, ваше сердце обязательно почувствует это и даст знать. Не бойтесь упустить свое счастье. Просто прислушайтесь к внутреннему голосу.

Космический совет: доверьтесь интуиции.

♊ Рыбы

Оставить то, к чему вы привязаны, редко бывает легко, Рыбы. Однако на данном жизненном этапе вам крайне необходимо расстаться с прошлым, чтобы обрести счастье в будущем. Не бойтесь кардинальных перемен. Помните: все, что ни делается — к лучшему. Те, кто сумел добиться успеха, никогда не боялись все потерять в один момент и начать жить с чистого листа.

Космический совет: вступите на путь изменений.

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