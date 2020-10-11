Фото, видео: ТАСС / Стрингер, T.me @«Пул Первого»

Беседа с представителями Координационного совета оппозиции продлилась четыре с половиной часа.

Фрагмент встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с представителями оппозиции в СИЗО опубликовал Telegram-канал «Пул Первого». На кадрах видно, что глава государства сидит за столом с экс-кандидатом в президенты Виктором Бабарико, его сыном Эдуардом, членом президиума координационного совета Лилией Власовой, координатором оппозиционного штаба Юрием Воскресенским. Всего на встрече присутствовало порядка 12 человек.

«Страна живет под лозунгом: „Даешь диалог“. Я, исходя из упреков ваших сторонников, подумал о том, что самое радикальное предложение — по всем вопросам. Не надо зацикливаться только на Конституции. Половина, насколько я понимаю, здесь юристы, и прекрасно понимают, что Конституцию на улице не напишешь. Я на это смотрю шире, пытаюсь убедить не только ваших сторонников, но и все общество в том, что на проблему надо смотреть шире», — сказал Лукашенко.

Другие детали встречи не раскрывались. Издание «БелТА» отметило, что диалог продолжался порядка четырех с половиной часов, в ходе него участники обсудили самые актуальные темы политического и экономического характера.

Большая часть оппозиционеров республики находится под стражей. В стране идут уже два месяца массовые протесты после подведения итогов президентских выборов. Согласно официальным данным, гонку выиграл Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать результат, утверждая, что победу одержала соперница главы государства Светлана Тихановская. Сама экс-кандидат в президенты после начала протестов уехала из страны.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео первого за четыре месяца разговора с арестованным мужем Светланы Тихановской.