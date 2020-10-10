Стало известно, сколько Бабкина потратила на празднование юбилея

Фото: ТАСС / Куров Александр

Поскольку болезнь не дала артистке отметить радостное событие в марте, она закатила банкет уже сейчас.

Надежда Бабкина недавно провела огромный банкет в честь своего 70-летия. Календарный юбилей она встретила еще в марте, однако почти сразу угодила в больницу с пневмонией. Врачи месяц боролись за ее жизнь и в итоге спасли.

Во время праздника юбилярша успела сменить целых три наряда, пишет сайт KP.RU. Встречала гостей она в красном, затем на основное время праздника была в черном сверкающем платье. К моменту выноса многоэтажного торта певица уже успела облачиться в брючный костюм фиолетового цвета. Гостей на празднике не счесть. Там отметились Елена Малышева, Нелли Кобзон, Дмитрий Хрусталев, Николай Басков, Александр Васильев и других. Рассаживали звезд по шесть человек за стол.

Многие высказывались о здоровье Бабкиной, поскольку та успешно смогла перенести COVID-19. При этом стоит подчеркнуть, что все перед празднованием сдали тест на коронавирус.

«Надежда Георгиевна тяжело переболела коронавирусом, чуть не погибла. Была помощь лучших врачей, но выжила она – потому что казачка Надя», – заявила Елена Малышева.

Что касается сметы артистки, то она оказалась непривычно скромной, по сравнению с ее коллегами. Многие гости, например, как Николай Басков, выступали по дружбе, а не за бешеные гонорары. Именно поэтому можно предположить, что певица не потратила более полумиллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Надежду Бабкину осудили за празднование юбилея в пандемию COVID-19. Она сама очень тяжело перенесла инфекцию, а около 80% ее легких были поражены.