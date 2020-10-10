По стопам Волочковой: Чулпан Хаматова показала фото из бани
Фото, видео: Instagram @chulpanofficial
Нежные снимки актрисы с подругой настроили фанатов на игривый лад.
Актриса Чулпан Хаматова на своей странице в Instagram опубликовала фото из бани. Однако она решила не брать пример с балерины Анастасии Волочковой, иными словами звезда кино не делала шпагаты и не окуналась в ледяную воду. Фотографиями актриса продемонстрировала, как расслабляется в компании близкой подруги.
На первом снимке Чулпан нежно обняла актрису Лару Чаклин. Обе предстали по-домашнему — без причесок и макияжа, в удобных халатах.
«Моя любимая однокурсница, она играла мою маму в спектакле „Дневник Анны Франк“ имеет кроме театра еще одну страсть — баня. Спасибо, моя дорогая, за невероятное наслаждение», — написала она.
На втором снимке актриса запечатлена в купели обнаженной. Свое тело Хаматова прикрывает еловыми ветвями.
Фанаты неоднозначно отреагировали на фотографии двух артисток. Некоторым показалось, что их отношения вышли за рамки дружеских.
«А мужья где?»;
«Больше похоже на сауну с девушками», — подозрительно написали они в комментариях.
Но большинство фолловеров все же отреагировало на обновление соцсети от Хаматовой позитивно.
«Баня — это супер релакс и здоровье!»;
«И вы в ней еще прекрасней картинка», — отметили они.
Чулпан Хаматова активно снимается в кино, а также занимается благотворительностью. Вместе с подругой актрисой Диной Корзун она основала фонд «Подари жизнь». Организация собирает средства на лечение детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями.
Ранее 5-tv.ru писал, как Чулпан Хаматова в кружевной блузке представила на «Кинотавре» новый фильм.