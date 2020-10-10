По стопам Волочковой: Чулпан Хаматова показала фото из бани

Фото, видео: Instagram @chulpanofficial

Нежные снимки актрисы с подругой настроили фанатов на игривый лад.

Актриса Чулпан Хаматова на своей странице в Instagram опубликовала фото из бани. Однако она решила не брать пример с балерины Анастасии Волочковой, иными словами звезда кино не делала шпагаты и не окуналась в ледяную воду. Фотографиями актриса продемонстрировала, как расслабляется в компании близкой подруги.

На первом снимке Чулпан нежно обняла актрису Лару Чаклин. Обе предстали по-домашнему — без причесок и макияжа, в удобных халатах.

«Моя любимая однокурсница, она играла мою маму в спектакле „Дневник Анны Франк“ имеет кроме театра еще одну страсть — баня. Спасибо, моя дорогая, за невероятное наслаждение», — написала она.

На втором снимке актриса запечатлена в купели обнаженной. Свое тело Хаматова прикрывает еловыми ветвями.

Instagram @chulpanofficial

Фанаты неоднозначно отреагировали на фотографии двух артисток. Некоторым показалось, что их отношения вышли за рамки дружеских.

«А мужья где?»;

«Больше похоже на сауну с девушками», — подозрительно написали они в комментариях.

Но большинство фолловеров все же отреагировало на обновление соцсети от Хаматовой позитивно.

«Баня — это супер релакс и здоровье!»;

«И вы в ней еще прекрасней картинка», — отметили они.

Чулпан Хаматова активно снимается в кино, а также занимается благотворительностью. Вместе с подругой актрисой Диной Корзун она основала фонд «Подари жизнь». Организация собирает средства на лечение детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Ранее 5-tv.ru писал, как Чулпан Хаматова в кружевной блузке представила на «Кинотавре» новый фильм.