«Маэстро»: Захарова восхитилась мастерством Лаврова после 11-часовых переговоров по Карабаху

Фото: ТАСС / Александр Щербак

В результате трехсторонних консультаций в Москве была достигнута договоренность о прекращении огня в регионе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила степень владения искусством дипломатии главой ведомства Сергеем Лавровым. На своей страницев Facebook политик опубликовала снимок, сделанный в доме приемов российского МИД после длительных переговоров с представителями Армении и Азербайджана, закончившихся договоренностью о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

«Я видела разного Сергея Викторовича Лаврова. Думала, что знала. Оказывается, узнала сегодня. За 11 часов переговорного марафона. Маэстро», — подписала фотографию Захарова.

Facebook @maria.zakharova.167

Трехсторонние консультации с участием глав МИД России, Армении и Азербайджана начались в Москве во второй половине дня 9 октября завершились далеко за полночь. Противоборствующие стороны искали компромиссное решение 11 часов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как московские договоренности по Карабаху оценил экс-спецпредставитель США по урегулированию конфликтов в Евразии Кэри Кавано.