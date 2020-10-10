Меры по борьбе с COVID-19 в Петербурге продлены до 29 ноября

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Соответствующее постановление подписал мэр города Александр Беглов.

В Петербурге продлены меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Согласно постановлению, опубликованному на сайте городской администрации, введенные ранее ограничения будут действовать по 29 ноября включительно.

Чтобы избежать скопления людей при обращении за продлением ежемесячных пособий на детей школьного возраста, данные выплаты будут автоматически пролонгированы без обращения в МФЦ.

«Выплаты ежемесячных пособий на детей школьного возраста будут продлены до исполнения ребенку очередного полного года», — говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Организациям и индивидуальным предпринимателям рекомендовано неукоснительно соблюдать требования опубликованные властями Петербурга 13 марта текущего года.

В постановлении также напоминается необходимости соблюдения «стандартов безопасной деятельности». Бизнесмены обязаны получать QR-коды, при этом они «могут быть аннулированы в случае невыполнения указанных требований или представления недостоверных сведений при его получении».

О возможном усилении мер в Петербурге заговорили на уходящей неделе. Власти города отметили, что ключевым фактором в данном вопросе станет запас коечного фонда. Если мест для больных будет меньше, чем заболевших, Северную столицу ждут ограничения.

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