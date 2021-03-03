Лучшие друзья президентов: Как выглядят собаки лидеров государств?

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Как звали лабрадора Владимира Путина и почему Елизавета II разводила корги?

Многие лидеры государств с удовольствием разводят собак и дарят друг другу щенков. Какие породы собак предпочитают представители власти разных стран, рассказывает 5-tv.ru.

Немецкие овчарки Джо Байдена

Джозеф Байден — большой любитель немецких овчарок. Первая собака этой породы появилась у политика в 2008 году. Щенка немецкой овчарки подарила супруга в честь избрания Байдена вице-президентом США. Кобель получил кличку Чемп (Чемпион), ведь отец политика в свое время подбадривал его словами «Не унывай, чемпион!». Некоторые граждане США оказались не в восторге от такого «приобретения».

Американцы с активной политической позицией выступают за то, чтобы забирать животных из приюта, а не покупать их. В стране это так и называется — adoption (Усыновление, с анг. — Прим. ред.).

Джо Байден с Мэйджором. Instagram @joebiden

Новая собака появилась у Байдена в 2018 году. Дочь Эшли увидела в соцсетях пост о семье овчарок, ищущих новый дом. Семья будущего американского президента взяла под патронаж пса по кличке Мэйджор, а затем «усыновила» его.

Овчарки Чемп и Мэйджор поселятся в западном крыле Белого дома. Мэйджор будет не первым псом из приюта, оказавшимся в Белом доме. До него это удавалось дворняжке, которую подобрала дочь Линдона Джонсона на бензоколонке.

Лабрадор, овчарка и акита-ину Владимира Путина

Президент России любит животных и демонстрирует это при любом удобном случае. В 2000-м у Владимира Путина появился черный лабрадор, подаренный Сергеем Шойгу. Собаку назвали Конни Полгрейв или просто Конни. Она была главной любимицей президента и прожила рядом с ним 14 лет. В 2014-м верной подруги президента не стало.

Кроме лабрадора, в президентском дворце живет каракачанская овчарка, подаренная Путину премьер-министром Болгарии в 2010-м. Кличку выбирали все страной: россияне отправляли президенту письма с вариантами, Владимир Владимирович остановился на имени Баффи.

Владимир Путин и акита-ину Юмэ в 2017-м. Фото: Globallookpress.com / Kremlin Pool

Еще одного щенка подарили лидеру России в 2012-м в Японии в знак благодарности за помощь японской префектуре Акита после землетрясения и цунами. Собаку породы акита-ину назвали Юмэ. Несмотря на миловидную внешность, собака испугала своим лаем японских журналистов в гостях у президента в 2017-м. Путин отметил, что Юмэ строга и охраняет резиденцию.

Президент Туркмении подарил Владимиру Путину щенка алабая по кличке Верный, 2017-й. Фото: ТАСС / Михаил Метцель

В 2017-м президент Туркмении подарил Владимиру Владимировичу щенка туркменского алабая. Также среди подарков Путину была коза по имени Сказка, карликовая лошадка Вадик и тигрица Маша, рассказали на портале РБК.

Алабаи Гурбангулы Бердымухамедова

В отличие от Владимира Путина, президент Туркменистана предан одной породе собак — туркменским алабаям. Бердымухамедов настолько увлечен разведением этих собак, что написал о них книгу и даже сочинил стихотворение, строки которого положили на музыку и передали для исполнения военному хору.

Гурбангулы Бердымухамедов с щенком туркменского алабая, подаренного Владимиру Путину в 2017-м. Фото: ТАСС / Михаил Метцель

В 2019-м Минсельхоз Туркмении объявило тендер на строительство питомников для алабаев в нескольких городах страны. В том же году была создана ассоциации «Туркменский алабай», которую возглавил сын президента.

Королевские корги Елизаветы II

Королева Великобритании разводит собак породы корги с юности. Ее первый корги по имени Дуки появился у нее, когда ей было семь лет: в 1933-м ее отец король Георг VI принес щенка домой. Чуть позже для Дуки приобрели невесту и назвали Джейн, но с королевским женихом у нее не сложилось. Джейн свели с другим породистым кобелем, благодаря чему появилось первое потомство королевских корги — щенки Крэкерс и Кэрол.

Королева Елизавета II и ее собаки в 2016-м. Фото: ТАСС / FA Bobo / PIXSELL / PA Images

За всю жизнь у королевы Елизаветы II было около 30 собак корги. Она подружилась со всеми уважаемыми заводчиками Великобритании, в 50-х даже вывела собственную породу. Елизавета свела свою корги Тайни с кобелем таксы Пайпкин своей сестры Маргарет. Новую породу назвали дорги, но кинологи ее так и не признали. В 2015-м королева заявила, что больше не занимается разведением корги, чтобы не оставлять их после своей смерти. Последние собаки Елизаветы II по имени Уиллоу и Успер умерли в 2018-м. Всех своих питомцев королева похоронила на кладбище домашних животных недалеко от Сандрингемского дворца.

Немецкий шпиц Александра Лукашенко

Лидер Белоруссии — любитель животных. Известно, что в его загородной резиденции живут утки, куры, индюки, кролики, лошади, овцы и козы. В июле 2020-го Лукашенко впервые появился на публике с белоснежным немецким шпицем. Собака сопровождала его во время субботника в Чернобыльской зоне. Журналисты выяснили, что животное зовут Умка.

Александр и Николай Лукашенко во время интервью с Наилей Аскер-заде. Фото: YouTube.com / Россия 1

Умка появилась и в интервью Александра Лукашенко с Наилей Аскер-заде в январе 2021-го. Во время ужина в доме президента собака вела себя по-хозяйски: она запрыгнула на стол. Любимица Александра Григорьевича была с ним и во время купания в проруби 19 января. Под ее лай Лукашенко окунулся в ледяную воду.

Собака Эммануэля Макрона

В 2017-м президент Франции и его жена поселили в Елисейском дворце черного пса, который является поместью лабрадора и гриффона. Эммануэль и Бриджит Макрон взяли собаку из приюта для животных и назвали Немо, в честь героя из романа Жюля Верна. За четвероного друга президент заплатил 250 евро.

Немо настолько освоился в президентском дворце, что во время встречи своего хозяина с членами правительства, не постеснялся задрать ножку у фешенебельного камина. Первый пес Франции демонстративно справил нужду на глазах у журналистов и чиновников.

Бостон-терьер Саули Ниинисте

В 2016-м звездой финляндских социальных сетей стал питомец президента Саули Ниинисте. Улыбчивая собака лидера Финляндии по кличке Ленну покорила мир спустя год после успеха на родине.

Сейчас Ленну около девяти лет, а Ниинисте с удовольствием носит его с собой на официальные мероприятия. Особенно президент любит держать четвероного друга на руках.

Охотничий ретривер Иваны Земановы

В семье президента Чехии Милоша Земана живет белый охотничий ретривер по имени Дарси. Официальной хозяйкой собаки является его жена Ивана, которая получила четвероногого друга в подарок на день рождения. К сожалению, фотографиями хозяйка с питомцем прессу не радуют.

Из-за собаки первой леди Чехии чуть не разгорелся скандал. Сразу после появления Дарси в Пражском граде — резиденции президента, одна из газет выпустила новость с заголовком «У первой леди страны новый „милачку“». В переводе с чешского языка, слово «милачку» одновременно может означать и «любимца», и «любовника».