Со дня рождения Джона Леннона исполнилось 80 лет

Фото, видео: globallookpress.com, 5-tv.ru

Миллионы поклонников во всем мире отмечают 9 октября день рождения музыканта из знаменитой ливерпульской четверки.

Миллионы поклонников знаменитой ливерпульской четверки во всем мире отмечают день рождения Джона Леннона. Если бы не трагическая смерть, музыканту исполнилось бы 80 лет.

Его творческое наследие — и это не только песни — по-прежнему не теряет актуальности. Рисунки Леннона за внушительные суммы уходят с молотка, записи издаются огромными тиражами.

Сразу три британских радиостанции сегодня ставят только музыку Джона Леннона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Марк Чепмен убил Леннона на самом деле.