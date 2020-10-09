Как модернизируют куранты на Спасской башне Кремля?

Фото, видео: РИА Новости / Владимир Сергеев; 5-tv. ru

По обещаниям реставраторов, уже через месяц знаменитый бой отправившихся на ремонт самых стойких в мире часов зазвучит в полной октаве.

Ровно в полночь куранты на Спасской башне били в последний раз до окончания всех ремонтных работ. Как обещают реставраторы уже через месяц знаменитый бой зазвучит в полной октаве и лучше прежнего. Для этого добавят новые колокола. Куранты на Спасской башне самые стойкие в мире часы. Их пытался взорвать Наполеон, расстреливали большевики — ничего не вышло. Кремлевская звонница по-прежнему исполняет гимн страны.

Как модернизируют куранты, выясняла корреспондент МИЦ «Известия» Ксения Солдатова. Подробности в репортаже.