Муж запугивал и бил: зачем мать на Урале полгода прятала младенца в шкафу?

Фото, видео: depositphotos; МВД РФ

По словам соседей мамаши, доведшей ребенка до истощения, бывший супруг запугивал и бил ее, поэтому она постаралась забыть, что вновь родила.

5-tv.ru стали известны подробности личной жизни жительницы уральского города Карпинска, которая в течение полугода морила голодом свою новорожденную дочь и прятала ее в шкафу. По словам соседей, Юлия, так зовут женщину, ушла от мужа еще до родов, так как он часто бил ее и запугивал. Знакомые предполагают, что после этого Юлия, ставшая матерью в третий раз, хотела забыть о нежеланном ребенке и перспективе воспитывать тройню в одиночестве. О том, что в доме прячут младенца, не знали даже родители Юлии.

В отношении матери истощенной полугодовалой девочки возбуждено уголовное дело по факту неисполнения родительских обязанностей. Известно, что Юлия не стояла на учете по третьей беременности, роды проходили без медицинского контроля, очевидно дома, чтобы никто не знал о появлении малышки.

Telrgram @mash

«Ее муж покинул семью в начале текущего года, хотя официально брак не расторгнут. Что характерно, сама женщина и в целом семья характеризуется положительно, никаких жалоб со стороны соседей в адрес органов внутренних дел не поступало. Сама женщина сейчас находится в больнице, где врачи исследуют ее здоровье. Также в больнице находится и новорожденная девочка. Что касается двух ее старших детей, сына и дочери, они сотрудниками полиции до окончания разбирательства помещены в один из детских домов», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Девочка, голодавшая в шкафу долгие шесть месяцев, была обнаружена подругами Юлии. Одна из них после совместного распития алкоголя отнесла ребенка к себе домой. В полицию она обратилась только на следующий день. Несмотря на то, что старший 13-летний сын подкармливал малышку тайком, а средняя трехлетняя дочь говорила в саду, что дома появилась кукла «как живая», Юлии удалось заставить окружающих поверить, что ребенок погиб во время родов.

Ранее 5-tv.ru публиковал шокирующее видео с истощенной девочкой.