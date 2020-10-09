Глава СК РФ поручил тщательно расследовать гибель дочери актера Конкина

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Александр Бастрыкин откликнулся на письмо известного артиста и поручил подчиненным тщательно отработать возможные версии смерти девушки.

Обращение актера Владимира Конкина к руководителю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину дошло до адресата. 6 октября исполнитель роли Шарапова в фильме «Место встречи изменить нельзя» подал заявление с просьбой проверить версию об убийстве его дочери Софии и возбудить уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. По словам заслуженного артиста, у него имеются основания полагать, что смерть девушки наступила по вине третьих лиц.

Как сообщает пресс-служба СК, глава ведомства принял заявление в работу и поручил подчиненным дать тщательную оценку всем обстоятельствам смерти Софии Конкиной, в том числе проверить версию об убийстве. Бастрыкин распорядился передать материалы уголовного дела для дальнейшего всестороннего расследования в производство следователей центрального аппарата.

Назначен и проводится комплекс судебных экспертиз, допрошены сотрудники и руководство фитнес-клуба, где утонула дочь актера, изучается вся документация. При этом дело по-прежнему расследуется по статье УК об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава ведомства взял выполнение поручения на контроль.

София Конкина скончалась 24 сентября после трагического инцидента в столичном фитнес-клубе. Наследница актера оказалась на дне бассейна во время занятия и провела там около минуты, что и стало причиной смерти. Родные девушки утверждают, что утонуть она не могла, поскольку отлично плавала. В ее крови и моче нашли более двух промилле алкоголя. Это приравнивается к бутылке крепкого напитка. Кроме того, Конкина принимала снотворное диазепам. Позже появилось видео, на котором девушка покупает бутылку вина. А соседи Конкиной рассказали, что почти не видели погибшую трезвой.

Ранее 5-tv.ru писал, что семья Конкина подозревает в смерти дочери актера нескольких людей.