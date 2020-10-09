Куранты остановились в четвертый раз за всю историю своего существования

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Знаменитые часы установили на Спасской башне в 1852 году. В ночь с 8 на 9 октября они пробили в последний раз. После модернизации куранты заиграют по-другому.

Сегодня ровно в полночь куранты на Спасской башне били в последний раз. Правда, как обещают реставраторы, уже через месяц знаменитый бой зазвучит лучше прежнего — с новой силой и красотой. Механизм модернизируют. Добавят новые колокола, благодаря которым кремлевская звонница станет полноценным музыкальным инструментом и гимн России будет исполняться, как и положено — по всем нотам.

«Помимо курантного боя, помимо узнаваемого боя, еще играет „Славься“ Глинки и гимн России. И он неполный из-за того, что количества колоколов недостаточно. И сейчас речь идет о том, чтобы доукомплектовать звонницу, чтобы получилась полная октава звуков, чтобы можно было и другие звоны запрограммировать», — пояснил руководитель Московской Школы Звонарей Илья Дроздихин.

Знаменитые куранты установили на Спасской башне в 1852 году. После этого часы останавливались всего несколько раз. В 1911 перед столетием победы над Наполеоном, потом во время революции в 1917 году когда в циферблат попал артиллерийский снаряд. Спустя год они начали отсчитывать уже новое, советское время. Последний раз куранты ремонтировали пять лет назад.