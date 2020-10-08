«Музыка и слова Вероники Николаевой»: Игорь Николаев похвастался талантами дочери

Фото, видео: ТАСС / Терещенко Михаил; Instagram @igor_nikolaev_music

Маленькой певице сегодня исполнилось пять лет.

Маленькой дочери композитора Игоря Николаева и певицы Юлии Проскуряковой сегодня исполнилось пять лет. Трогательное поздравление артист опубликовал на своей странице в Instagram, похваставшись талантами девочки. На видео Вероника нежным голосочком исполняет в микрофон песню собственного сочинения под аккомпанемент фортепиано.

«Моя маленькая фантазерка, сочинительница песен и мелодий, доброе сердечко, наша с мамой Юлей любимая доченька! Вот и первый юбилей! Пять лет! Пять лет нашего счастья! Спасибо тебе, родная! „Мама, приезжай!“ (музыка и слова Вероники Николаевой)», — написал артист.

К поздравлениям счастливого отца присоединись в комментариях Алла Пугачева, Максим Галкин, Ефим Шифрин, Виктория Дайнеко и другие звезды.

«Какая молодец, по мелодичным следам идет!» - отметила Кристина Орбакайте.

Instagram @igor_nikolaev_music

Впрочем, поклонники музыканта не сильно удивились тому, что у звездных родителей растет талантливая дочь.

«Да, гены пальцем не раздавишь! Слух то какой!»

«По-моему, новый хит. Голосок ангельский, такой нежный. С днем рождения!»

«Талант!»

«Здорово, замечательно поет, слух отличный!»

«Какой талантливый ребенок!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru показывал, как Вероника Николаева готовила сюрприз для мамы на 8 марта.