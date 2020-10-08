На Пятом канале акция «День добрых дел» для Ангелины Малёхиной

36

Фото, видео: 5-tv.ru

У трехлетней девочки рак крови. Стандартная химиотерапия малышке не помогла. Девочке срочно нужен гипоаллергенный препарат, который организм Ангелины не будет отторгать.

На Пятом канале «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 6162 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Подари жизнь» мы собираем деньги для трехлетней Ангелины. У девочки рак крови. Несмотря на страшный диагноз, острый лимфобластный лейкоз у детей лечится довольно успешно. Вот только Ангелине стандартная химиотерапия не только не помогла, а еще и вызвала у малышки сильнейшую аллергию. Девочке срочно нужен другой современный препарат, он гипоаллергенный и организм Ангелины не будет его отторгать.

Это единственное спасение для малышки, но стоит лекарство очень дорого — больше 2, 5 миллионов рублей. Подарить Ангелине шанс на здоровую жизнь можно только всем вместе. Ян Воскресенский навестил девочку.

Читайте также

17 сен

Пятый канал проводит акцию «День добрых дел» для Ангелины Градовой

Новости Lentainform

Загрузка...