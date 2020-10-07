Сколько денег бывший возлюбленный задолжал Волочковой и с кем живет дочь балерины?

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Программа Пятого канала «Светская хроника» узнала о переменах в личной жизни танцовщицы и новой пассии ее бывшего.

Бывший муж Волочковой женится на популярной телеведущей! Как отреагировала на новость балерина? Правда ли, что Игорь Вдовин до сих пор не вернул долг Анастасии? С кем сейчас живет их общая дочь Ариадна? Что происходит в личной жизни самой танцовщицы? Неужели Анастасия закрутила роман с Никитой Джигурдой? Ответы на все эти вопросы узнавайте в программе Пятого канала «Светская хроника».

Недавно телеведущая Елена Николаева поделилась в своем микроблоге радостной новостью: Игорь Вдовин сделал ей предложение руки и сердца. Бизнесмен подарил избраннице роскошное кольцо с бриллиантом, стоимостью более двух с половиной миллионов рублей.

«Это все бриллианты, желтый бриллиант мне очень нравится в форме сердца, но и остальные тоже, да. Прямо засматриваюсь всегда, иной раз сидишь с кем-то разговариваешь и туда», — рассказала о подарке Елена Николаева.

Теледива ответила согласием возлюбленному. В скором времени у них состоится свадьба. Елена поделилась, они не планируют устраивать пышное торжество.

«Просто, вы понимаете, когда два взрослых человека живут вместе уже какое-то определенное время… мы вместе, ну, примерно два года, когда у вас уже сложившаяся семья, взаимоотношения внутри, когда у вас уже собака есть. Это не такое прямо событие, мы же не какие-то подростки, которые вот только что вырвались от родителей, вот они сейчас поженятся и вступят в новую взрослую жизнь. Это просто решение двух взрослых людей и все», — пояснила телеведущая.

Анастасия Волочкова не смогла оставить без внимания новость о женитьбе бывшего гражданского мужа. Балерина написала гневный пост у себя на странице в социальных сетях.

«Меня обескураживает тот факт, что у альфонса грядет свадьба, это позорище, фальшь, лицемерие», — заявила танцовщица в сети.

Волочкова заявила, торжество Вдовина и его новой спутницы пройдет за ее счет! Балерина утверждает, бизнесмен 13 лет назад занял у нее три миллиона долларов и до сих пор не вернул.

«У меня бывший муж забрал все деньги. Я его сделала великим публичным человеком, потому что все думали тогда, когда мы с ним встретились, что со мной только олигархи, что я только с богатыми мужчинами. А я вам правду скажу, это альфонс», — призналась Волочкова.

Волочкова также рассказала, что никогда не была официально замужем за Вдовиным. Их роскошная свадьба в 2007 году была фиктивной. Пара, к слову, рассталась в том же году, со скандалом. Анастасия признавалась, у нее с предпринимателем месяцами не было интима из-за того, что он увлекся йогой.

«Он был мыльным пузырем и только за счет моего имени публичного вылез, как говорится, в свет и пользовался моим именем. Я правду говорила про его попадание в секту йоги и этот треш, когда он в офис на Старой площади приходил и выходил из дома из нашего в шлепках, в штанах, в босяцкой футболке, в бандане, с ковриком за спиной», — вспоминала Анастасия.

А может Волочкова просто злится, что бывший гражданский муж смог наладить личную жизнь, а она до сих пор ходит в невестах? Анастасия то и дело публикует фотографии, которые, по ее словам, делает любимый человек. Избранника звезда тщательно скрывает, но при этом постоянно говорит о том, что собирается за него замуж.

«Я верю, что это будет очень знаменательное событие. Ждите семь свадебных платьев», — разоткровенничалась танцовщица.

Поклонники не понимают, если Волочкова действительно собралась под венец, то почему она открыто флиртует с Никитой Джигурдой?

«Грудь настоящая, соски настоящие, храм мамы настоящий. Подтверждаю!» — заявил Джигурда.

Недавно балерина и шоумен развлекались в бане. Разгоряченные артисты разыграли сцену по мотивам сказки «Аленький цветочек». Но неужели таинственный возлюбленный не ревнует Анастасию? И есть ли он на самом деле?

«Она как выпьет, все прямо на языке у нее. Я вот про этого жениха ее слышу, наверно, годик четвертый. Что вот будет жених. Она то ногу его покажет в старом носке в катышках, то руку покажет его. А потом знающие пишут, что это ее какой-то садовник или работник с прекрасным именем Джамшут. Что-то вот такое. Поэтому я думаю, что жениха нет», — признался шоумен Рустам Солнцев.

Поклонники подозревают, а может у Волочковой и Джигурды роман? Слишком часто они проводят время вместе.

«Позволяем себе троллить публику, вызывать негодование, поддерживая имидж алкашей сумасшедших, спившихся и так далее», — прокомментировал Никита Джигурда.

«Любой мужчина, который оказывался со мной рядом на фотографии даже если для прикола, сзади пристраивался. Но мой любимый человек мне очень доверяет», — призналась Волочкова.

Анастасия уверяет, у нее в жизни все хорошо. Сейчас ее беспокоит только одно, что Игорь Вдовин отказывается платить по счетам. Поэтому знаменитость намерена обратиться в суд.

«О всех судебных процессах этого года вы узнаете. И один из них будет за мое право вернуть те деньги, которые должен мне отец моей дочери. На протяжении уже больше, чем десяти лет», — заявила Анастасия.

По словам танцовщицы, Вдовин сейчас живет на ее деньги, а также содержит детей и молодую избранницу. В свою очередь Николаева уверяет, ей ничего не нужно от Анастасии, у нее есть свой источник дохода — два собственных ресторана.

«Бизнес я начала года, по-моему, два с половиной назад и через год же любой бизнес, ну практически, наверно, ставишь на какие-то приличные рельсы и он уже такой едет без тебя. Если бы я уделяла больше внимания, я бы, конечно больше зарабатывала», — пояснила телеведущая Елена Николаева.

Дочь Волочковой подружилась с Еленой. Они часто вместе ходят по магазинам, посещают светские мероприятия.

«Ариша очень адекватный человек, которому точно можно доверять», — призналась теледива.

Сейчас Ариадна живет вместе с отцом и его невестой. Волочкова же выступает в роли воскресной мамы.

«Никакая женщина мира не сможет заменить Арише маму», — уверена танцовщица.

Анастасия говорит, она была не против переезда дочери к отцу. Пусть теперь Вдовин почувствует, как дорого обеспечивать ребенка-подростка.