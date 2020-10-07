«Враньем» адвокаты Голунова назвали обнаружение в его крови амфетамина

Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей

Продолжается следствие в рамках уголовного дела. 6 июня 2019 года журналист был задержан и обвинен в покушении на сбыт наркотиков.

Правозащитники Ивана Голунова категорически опровергают информацию о том, что в крови журналиста были обнаружен наркотик амфетамин, об этом сообщает РИА Новости.

«Вранье», — написал адвокат Сергей Бадамшин в своем канале в Telegram.

В это же время адвокат Алексей Коврижкин, который защищал фигуранта по делу Голунова Игоря Ляховца, также опроверг эту информацию.

«Нет, это не так», — сказал Коврижкин.

Речь идет об образцах, которые полицейские взяли у Голунова сразу после задержания 6 июня 2019 года. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в этих образцах эксперты обнаружили амфетамин.

При этом сообщалось, в экспертной оценке наблюдаются явные противоречия. В описательной части якобы говорилось о присутствии в крови запрещенного вещества, а в выводах: экспертиза следов амфетамина не выявила. В Telegram Иван Голунов также разъяснил ситуацию.

«Во время экспертизы крови также были использованы два контрольных образца: человека не употребляющего наркотики и человека употребляющего амфетамин. У меня в крови обнаружены: кофеин, теобромин, никотинамид. А амфетамин был обнаружен в контрольном образце», — прокомментировал Голунов.

Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня прошлого года по подозрению в продаже наркотиков. Голунов заявил, что не виновен, а запрещенные вещества ему подбросили. Нестыковки и нарушения при задержании вызвали скандал и возмущение общественности. Четверо сотрудников УВД по ЗАО ГУ МВД РФ по Москве были уволены после проведенной проверки, а позднее задержаны.

Голунов был освобожден, а уголовное дело, заведенное на журналиста, было прекращено в связи с недоказанностью вины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следствие не установило по «делу Голунова» заказчика преступления.