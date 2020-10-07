Оберег от сглаза: ТОП-10 женских имен с мощной энергетикой

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Награждая девочку одним из этих имен, родители обеспечивают ее защиту и «обрекают» на удачу.

Виктория

Как известно, «Виктория» — значит победа, и это имя во многом определяет судьбу девочки. Она будет идти по жизни с гордо поднятой головой, переступая через все препятствия и невзгоды.

Александра

Имя Александра становится настоящим «оберегом» для его обладательницы. С греческого оно переводится как «мужественная», что является основной чертой характера девушки.

Екатерина

Маленькая Катя не может усидеть на месте, она гиперактивна и позитивна, девочку постоянно переполняет энергия. Во взрослом возрасте Екатерина научится направлять ее в нужное русло, что поможет ей добиться успехов в карьере.

Вера

Вера растет спокойной и уравновешенной девочкой, прекрасно ладит с окружающими. Она всегда готова прийти на помощь, и люди отвечают ей тем же. С таким мощным «тылом» все невзгоды обходят обладательницу этого имени стороной.

Варвара

Варвара — очень везучая девочка, Фортуна буквально следует за ней по пятам. В обладательнице имени уживаются нежность и твердость, естественная непосредственность и мощь, эта «гремучая смесь» отводит от девушки всех недоброжелателей, оставляя только верных, искренних людей.

Маргарита

Это имя переводится как «жемчужина». Маленькая Рита вырастает удивительной, разносторонней, чарующей Марго. Окружающие ее люди не могут не оценить выдающихся внутренний и внешних данных и готовы положить мир к ее ногам.

Дарья

В переводе с древнеперсидского — сильная, владеющая богатством. Это имя подходит яркой, жизнерадостной, вместе с тем строптивой девушке. Она идет по жизни беззаботно, решает проблемы по щелчку пальцев и с легкостью обходит всех конкурентов.

Ольга

У носительниц имени Ольга тяжелая судьба, но внутренний стержень и мужественность не дают им расклеиться. Именно эти черты заложены в их характере вместе с именем, которое обеспечивает мощную защиту.

Ирина

Ирина придерживается строгих правил, если уж она поставила себе цель, то обязательно ее добьется. Носительница имени умеет постоять за себя и ответить недругам резким словом.

Елена

Имя Елена переводится как «избранная», «светлая». Люди тянутся к ней, как к источнику света и тепла. Своей светлой, позитивной энергией будто факелом Елена освещает и собственный жизненный путь.

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