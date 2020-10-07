Разведенный Прилучный с оголенным торсом примерил роль бойца ММА

Фото, видео: Instagram @bugevuge

Актер показал кадры из сцены нового сезона сериала.

Актер Павел Прилучный после громкого развода, решил плотно заняться работой. Он активно делится со своими фолловерами кадрами со съемок полюбившихся им проектов. На этот раз он показал мизансцену из нового сезона серила «Клетка», где играет роль бойца ММА.

Актер опубликовал снимок из октагона с обнаженным торсом в бойцовских перчатках, продемонстрировав подтянутое тело, покрытое татуировками. Поклонницы были не в силах устоять. Они принялись заваливать Прилучного лесными комментариями, в надежде на ответ звезды.

Instagram @bugevuge

«Какое сексуальное тело»

«Шикарный пресс»

«Нет слов, одни эмоции», — писали фанатки.

Кроме заинтересованности работой, разведенный Прилучный, по слухам, увлекся и актрисой Мирославой Карпович. После разрыва с женой Агатой Муцениеце стали появляться доказательства его романа с коллегой по цеху. Судачат, что влюбленные уже живут под одной крыше в загородном доме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Прилучный и Карпович продемонстрировали чувства друг к другу на сцене.