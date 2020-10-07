Названа возможная причина пожара в военном санатории в Ялте

Фото, видео: ВКонтакте @Александр Долгополов

Из здания уже эвакуированы 300 человек.

Названа предположительная причина пожара в военном санатории в Ялте. Предварительно, пламя могло вспыхнуть из-за замыкания электропроводки.

Как ранее стало известно, огонь охватил крышу одного из корпусов здания. По предварительной информации, уже началось частичное обрушение кровли. В данный момент площадь возгорания составляет около 1000 квадратных.метров. Пожару присвоен второй номер сложности.

300 человек уже эвакуировались из санатория. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.