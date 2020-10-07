Неожиданная версия падения в обморок великолукских школьников

Фото: РИА Новости / Алексей Сухоруков

Директор образовательного учреждения прокомментировала инцидент с учениками.

Директор великолукской школы № 7 Наталья Демиховская в интервью сайту KP.RU озвучила неожиданную версию падения в обморок учеников во время торжественной линейки. Руководитель образовательного учреждения, комментируя произошедшее, отметила, что недомогание почувствовали ребята разного возраста.

Наталья Демиховская утверждает, что учащиеся побледнели, но в обморок не падали и самостоятельно дошли до кареты скорой помощи. При этом, директор выразила предположение, что ухудшение состояния здоровья детей было спровоцировано присутствующими на мероприятии взрослыми.

«Когда мы увидели, что ребята бледные, стали подходить к ним и спрашивать: „Тебе плохо?“, а тут еще и повышенный эмоциональный фон. Представьте, какое волнительное для них мероприятие», — сказала Наталья Демиховская.

Директор школы, помимо прочего, опровергла сообщения, что линейка была продолжена после инцидента. По ее словам, мероприятие было сокращено по времени. Организаторам пришлось принести извинения тем, кто не успел выступить на линейке.

Ранее 5-tv.ru писал о вероятных версиях падения в обморок учащихся великолукской школы.