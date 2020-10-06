«Никому не пожелаю»: звезда Comedy Woman показала обезображенное болезнью лицо

Фото, видео: Instagram @natalymedvedeva

Актриса Наталия Медведева впервые столкнулась с проявлениями хронического кожного заболевания.

Хроническое заболевание Наталии Медведевой обезобразило кожу на лице юмористки. Звезда Comedy Woman показала себя крупным планом в Instagram. На представленных кадрах хорошо видны последствия периорального дерматита.

Актриса пользуется косметикой и старается скрывать кожные высыпания, но с близкого расстояния пятна на лице все равно заметны. Автор поста призналась, что устала ретушировать свои снимки и применять инстамаски при съемках видео, отчего и решила рассказать все как есть.

Instagram @natalymedvedeva

«Это со мной впервые. Оно выпуклое, иногда жутко сохнет, иногда почесывается, иногда жжет. Это продолжается с весны, но в таком обостренном состоянии — больше месяца. Два крутых дерматолога, антибиотики… и нет улучшений. Прям тяжко. Девочки поймут, а актрисы — тем более… Не пугайтесь, увидев мои сторисы. Утомляет подбирать маски и фотошопить каждый кадр. Никому такого не пожелаю», — пожаловалась Медведева.

Подписчики похвалили Наталию за смелость — не каждая дама, тем более знаменитая, покажет пораженное болезнью лицо без мейкапа. Такие поступки напоминают людям, что звезды — тоже люди и подвержены недугам, отметили в комментариях. Поклонники засыпали юмористку советами, как бороться с дерматитом, и пожелали скорейшего выздоровления.

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