Внучка Боярского презентовала свой новый трек в чулках в сеточку

Фото: Instagram @boyarskaya.katerina

Музыкальную композицию начинающая певица представила на своей странице в Instagram.

Внучка Михаила Боярского Екатерина презентовала подписчикам в Instagram свой новый трек. Девушка анонсировала песню Bad Girl, приложив к посту гифку со своим фото. На нем начинающая поп-дива сидит на комоде в очень сексуальном виде — на Екатерине короткие черные шорты, футболка, на плечи небрежно наброшена кожаная куртка, а на ноги надеты чулки в сеточку. Дополняют ее образ высокие гольфы с кроссовками.

«VENNA — BAD GIRL (доступен на всех площадках)», — написала Екатерина Боярская.

Поклонники принялись хвалить начинающую звезду.

«Бомбически нереальная!!!»

«Поздравляю! Лети выше!»

«Умничка!»

«Красотка! Треш пушечный», — писали фолловеры.

Отметилась в комментариях и дочь главного мушкетера страны Елизавета Боярская.

«Только вперед!» — написала актриса.

Екатерина — старшая дочь сына актера, депутата Госдумы Сергея Боярского. Девушке 21 год, и она увлекается музыкой. Недавно 5-tv.ru рассказывал, как внучка Боярского снялась в образе крутой рокерши.