Макеева прокомментировала свое сообщение о госпитализации Шакурова

Фото, видео: ТАСС / Красильников Станислав, 5-tv.ru

Ранее актриса написала в микроблоге, что народный артист попал в больницу c COVID-19.

Весть о госпитализации Сергея Шакурова оказалась несоответствующей действительности. Об этом рассказала 5-tv.ru его коллега Анастасия Макеева. Ранее актриса разместила пост в Instagram, переполошивший поклонников народного артиста. В нем знаменитость в числе прочего сообщила, что его положили в больницу с коронавирусом.

Instagram @makeevan

«Это ошибочная информация. Я поэтому ее убрала», — пояснила Макеева.

Действительно, вскоре после проверки сведений о самочувствии 78-летнего актера, автор поста отредактировала публикацию. Из текста она убрала упоминание о Шакурове. Что стало причиной такой ошибки, пока неясно. Состояние звезды экрана уточняется.

Ранее 5-tv.ru писал, что зрители заподозрили тяжелую болезнь у Елены Малышевой. Публику испугал бледный вид ведущей программы «Здоровье» на юбилейном концерте Надежды Бабкиной.