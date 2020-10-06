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Истцы просят компенсации морального вреда после смертельного ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров.

Трое потерпевших по делу о «пьяном» ДТП с участием Михаила Ефремова подали иск с требованием моральной компенсации. Они просят суд назначить им возмещение ущерба Ефремовым в размере трех миллионов рублей, по одному на каждого. В распоряжении 5-tv.ru есть фотографии документа.

«Единственным обстоятельством, имеющим правовое значение для разрешения настоящего уголовного дела является реальное возмещение всем потерпевшим морального вреда, причиненного преступлением, совершенным Ефремовым М. О.», — говорится в документе.

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Потерпевшие отмечают, что поменяли свою позицию по денежной компенсации в связи с намерением направить средства на деятельность фонда имени Сергея Захарова, который создают для помощи таким же пострадавшим как они. Кроме того, они считают, что возмещение вреда является единственным способом повлиять на смягчение приговора Ефремову.

Смертельное ДТП с участием актера произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве. Как установил суд, заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, будучи в нетрезвом состоянии, сел за руль своего джипа Grand Cherokee и, не справившись с управлением, вылетел на встречку, где столкнулся с автомобилем Lada. Водитель курьерской службы Сергей Захаров скончался от полученных травм спустя несколько часов в больнице.

Суд вынес приговор артисту 8 сентября. Он получил восемь лет колонии общего режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-адвоката Ефремова Пашаева обвинили в клевете на сотрудников МВД.