Детали жуткого ДТП: сначала сбил Gelandewagen со звездой «Холостяка» за рулем, потом переехал Jaguar

Фото, видео: 5-tv.ru

Авария произошла за час до полуночи 5 октября на Кутузовском проспекте в Москве.

5-tv.ru стали известны подробности смертельной аварии с участием звезды шоу «Холостяк» Виктории Коротковой. Вечером 5 октября женщина ехала за рулем Mercedes Gelandewagen по Кутузовскому проспекту в Москве.

Согласно информации 5-tv.ru, в районе 7-го километра магистрали автоледи сбила перебегавшего в неположенном месте дорогу мужчину. После удара горе-пешехода отбросило на соседнюю полосу, где по нему проехал Jaguar. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Известно, что подземный пешеходный переход находился примерно в 150 метрах от места ДТП.

По предварительным данным, Виктория Короткова управляла авто будучи трезвой. Mercedes зарегистрирован на мужчину, который имеет три неоплаченных штрафа на общую сумму 2 500 рублей.

Звезда «Холостяка» сразу после аварии была доставлена в больницу с подозрением на сотрясение мозга из-за сильного удара подушкой безопасности. Однако вскоре женщина покинула медучреждение на патрульной машине ГИБДД.

Виктория Короткова была замужем за бизнесменом Михаилом Рожновым. Во время участия в телепроекте фактически она еще состояла в браке. После череды свиданий с Егором Кридом она подала на развод. На протяжении текущего года автоледи 28 привлекалась к административной ответственности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что потерпевшие по делу Ефремова подали иски для взыскания компенсации морального вреда.