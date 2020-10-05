Пожар в бывшей конюшне в усадьбе Голицыных локализован в Балашихе

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Подмосковным пожарным понадобилось менее часа, чтобы справиться с огнем в комплексе, признанном памятником федерального значения.

Подмосковным пожарным понадобилось около часа, чтобы локализовать возгорание в усадьбе князей Голицыных — Пехра Яковлевская. Огнем было охвачено здание бывших конюшен. Сейчас там конный клуб. Лошади не пострадали.

Комплекс неоднократно менял арендаторов и сейчас находится в полузаброшенном состоянии, хотя усадьба является памятником федерального значения и охраняется государством.