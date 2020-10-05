«Это театр»: Тодоренко отреагировала на поцелуй супруга с Еленой Ильиных

Фото: ТАСС / Бобылев Сергей

Телеведущая и экс-участник группы Smash! принимают участие в проекте «Ледниковый период» с разными партнерами.

Телеведущая Регина Тодоренко не считает поцелуй своего мужа Влада Топалов и фигуристки Елены Ильиных на программе «Ледниковый период» чем-то странным. По ее словам, супруг заранее рассказал ей о задумке постановщиков их номера.

«Это театр, надо быть подготовленными», — пояснила она в интервью PeopleTalk.

Звезда «Орла и Решки» рассказала, что звездный супруг немного боялся признаваться в уровне страсти его номера Nemesis. Он «робко» обещал ей, что это будет лишь легкое касание щеками. Зрители же сочли, что поцелуй вышел слишком страстным, особенно потому, что оба участника выступления несвободны.

Кадр из шоу «Ледниковый период»

Многие пожалели Тодоренко и стали писать Топалову в соцсетях о неправильном поведении. Они советовали ему подумать о сохранении семьи и не смотреть на сторону. При этом сама Ильиных всего несколько месяцев назад родила сына возлюбленному, артисту балета Сергею Полунину.

А сама телеведущая и актриса встретила это с юмором.

«Я сказала, давай посмотрим, как это будет! И вышло очень хорошо, мы смотрели с сыном, — призналась она. — Он кричал: „Папа, тетя!“, я говорю: „Да, классно! Папа, тетя — все это классно!“ Главное, чтобы все было красиво и оставалось на льду».

Регина Тодоренко выступает на проекте с фигуристом Романом Костомаровым. Его супруга — фигуристка Оксана Домнина, пишет ФАН. Они воспитывают двоих детей и несколько лет назад поженились после долгого проживания в гражданском браке.

Союзу Регины и Влада Топалова в конце октября исполнится два года. Их сын Михаил (в семье его зовут Майклом — Прим. ред.) также скоро отпразднует двухлетие.

Ранее 5-tv.ru писал про бурную реакцию в сети на поцелуй Топалова с Еленой Ильиных.