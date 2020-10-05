🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 октября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 5 октября, убывающая Луна в знаке Тельца сулит неблагоприятный день, сопряженный с неожиданными проблемами, для решения которых потребуется проявить максимальную благоразумность. В то же время это благоприятный период для проведения финансовых операций и сделок. Отмечается усиление мыслительных способностей, но с другой стороны возрастает инерционность и склонность к лени.

♈ Овен

Добрые поступки — своеобразный язык любви, к которому вам стоит прибегнуть сегодня. Речь не о грандиозных жестах, а о простых вещах, что показывают вашу заботу и вовлеченность в жизнь дорогих людей. Сделайте что-нибудь своими руками или подарите букет цветов.

Космический совет: вызовите улыбку на лицах близких.

♉ Телец

Вы чувствуете вдохновение для погружения в себя и изучения тонкостей своей души. Научитесь доверять себе и интуиции, чтобы стать ключом к собственной трансформации, даже если получаемые вами откровения окажутся далеки от логического осмысления.

Космический совет: вас ждет мир загадок.

♊ Близнецы

Ваша внутренняя чаша переполнена и не вмещает в себя положительную энергию. В этом виноваты только вы. Забудьте на время о других и уделите время себе. Отпустите желание всем угодить. У вас это все равно не получится, как бы вы ни старались.

Космический совет: очистите график от лишних хлопот и выделите время для самообслуживания.

♋ Рак

Человек, к которому вы прежде испытывали теплые чувства, стал вас раздражать. Но дело не в нем. Вы изменили к нему свое отношение. Сегодня у вас возникает соблазн вернуться к началу. Сопротивляйтесь этому и устремите взгляд в сторону горизонта.

Космический совет: не ходите старыми путями.

♌ Лев