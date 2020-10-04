«Вывела мальчиков на прогулку»: Валерия посмеялась над мужем на детских качелях

Фото, видео: Instagram @valeriya

Продюсеры Пригожин и Давлетьяров играли на площадке и звали «маму».

Пока Рудковская и Плющенко нянчатся с младшим сыном, певица Валерия едва ли справляется со своим «большим ребенком» — мужем Иосифом Пригожиным. Она расссмешила фанатов забавным видеороликом, на котором видно, как известные музыкальные продюсеры Пригожин и Арман Давлетьяров катаются на детских качелях словно дети.

«Вывела мальчиков на прогулку», — подписала видео Валерия.

Instagram @valeriya

Ролик буквально открыл юмористический ящик Пандоры фолловеров. Они принялись соревноваться в остроумии, комментируя происходящее в кадре.

«Тестируют максимальную нагрузку»

«Старшая группа садика на прогулке»

«Это сколько каши таким детям надо?» — писали поклонники.

Многие поинтересовались, прошла ли конструкция проверку на прочность после таких забав, но Валерия оставила фанатов в неведении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пригожин и Валерия хотят совместных детей вслед за Рудковской и Плющенко.