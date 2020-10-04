Названы условия для получения ежемесячной выплаты на ребенка

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Важно, чтобы средний доход родителей не превышал двух минимальных прожиточных минимумов.

Родители в России могут обратиться за ежемесячной денежной выплатой на ребенка из материнского капитала. Как пишет ФАН, для этого нужно подходить под ряд категорий и условий.

Так, одним из требований является наличие в семье второго ребенка. Важно, чтобы он был рожден или усыновлен не ранее 1 января 2018 года. Также родители обязательно должны быть гражданами России, а средний доход каждого из членов семьи не превышал двух минимальных прожиточных минимумов. Согласно приказу Минтруда России, эта сумма на второй квартал 2019 года составляет 12 130 рублей.

Помимо этого, одним из требований является то, что выплаченное пособие не должно быть использовано сразу. Как напоминают специалисты, в первые полгода выплату предоставят с даты рождения и усыновления, а семья получит деньги за все прошедшие месяцы. При обращении позже полугода выплаты начнутся со дня подачи заявления.

Ранее 5-tv.ru писал, что выплаты врачам, борющимся с COVID-19, призвали продлить до января. С таким предложением выступила вице-премьер России Татьяна Голикова.