«Все ушло в попу»: самая красивая стюардесса России о радостях беременности

Фото, видео: Instagram @alenastewardess

Алена Глухова — обладательница титула вице-мисс мира «Топ самых красивых стюардесс».

Бортпроводница Алена Глухова разместила у себя на странице в Instagram новые соблазнительные фото в облегающем боди. Один из снимков сделан так, что создается ощущение полного отсутствия одежды у самой красивой стюардессы России.

Пикантные фото Глухова сопроводила рассказом об очередном этапе своей беременности. Девушка сейчас находится в ожидании малыша, хотя по выставленным в ее аккаунте фото этого не скажешь.

«Беременность явно украшает! Плюс два килограмма и все ушло в попу», — написала Алена.

Глухова добавила, что пока видит в беременности только плюсы: можно больше есть и не втягивать живот. В настоящий момент стюардесса находится на 15-й неделе беременности.

Instagram @alenastewardess

Поклонники красавицы-стюардессы восхитились ее идеальной фигурой.

«Какая ты красивая! Почему еще не в моделях Victoria Secret?»;

«Какая красивая мамулька»;

«Конечно беременность украшает»;

«Как вам идет ваша беременность, вы как бутончик розочки расцветаете на глазах», — написали ей в комментариях.

Алена работает стюардессой, а в свободное время активно развивает свой микроблог в Instagram. Также она обучает девушек, желающих стать стюардессами.

Ранее 5-tv.ru писал, как бортпроводница из Голландии села на шпагат в самолете.