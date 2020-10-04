🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 октября, для всех знаков зодиака

У вас намечается выгодное дело. Есть шанс получить предложение, которое принесет вам не только деньги, но и удовлетворение от выполненной работы. Будьте готовы проявить инициативу и показать свои лучшие качества. Не позволяйте своим страхам встать у вас на пути.

Вы оказались в ситуации, когда вам трудно сказать «нет». Отбросьте ложное чувство вины и разберитесь — а что дает вам это дело? Хотите ли вы принять участие в этом проекте? Прислушайтесь к своему мудрому сердцу — все ответы в нем.

Вы уверены в себе и настроены на победу. Но вас одолевают мелкие сомнения. Чтобы не сбить ваш решительный настрой, вам стоит обратиться за советом к тому, кого вы можете назвать своим наставником. Будет это любимый человек или друг, коллега или кто-то другой — не важно. Просто доверьте этот выбор своему сердцу.

Трудно быть в строю, когда на вас напирают со всех сторон. Пока начальник твердит о подступающем дедлайне, а близкие напоминают о невыполненных обещаниях, настроение что-то делать пропадает с каждым часом все сильнее. Попробуйте взять паузу. Посвятите день приятным делам, которые помогут вам восстановиться. А тогда уже можно смело лезть на амбразуру!

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 4 октября, убывающая Луна в знаке Тельца пророчит Львам и Девам укрепление любовных отношений. Некоторым знакам стоит охладить свой пыл и заняться самоанализом.

У вас лирическое настроение, и это неспроста. В последнее время вы счастливы в любви, вы отдаетесь этому новому чувству, но осторожничаете. Не бойтесь быть откровенным с любимым человеком, он оценит вашу открытость и поддержит во всех начинаниях. А вот значимость работы в вашей жизни сейчас вы явно переоцениваете — не стоит так переживать из-за карьеры.

Космический совет: доверьтесь любимому человеку.

♍ Дева

Вам предстоит момент триумфа, будьте готовы заявить о себе во всеуслышание. Не скромничайте — у вас есть человек, способный вселить в вас уверенность в себе и напомнить вам о ваших лучших качествах. Слушайте его и действуйте. Успех не за горами!

Космический совет: не скромничайте в момент триумфа.

♎ Весы

Вы не можете контролировать внешние обстоятельства. Но владеть своим настроением, независимо от того, буря вокруг или штиль, вы в состоянии. Научитесь не принимать все происходящее на свой личный счет. Глубоко вдохните и выдохните. Все в ваших руках!

Космический совет: нет никакой драмы, все в ваших руках.

♏ Скорпион

Возможно, вам не очень комфортно на работе в последнее время. Если отношения с начальством портят вам настрой на дело — пора задуматься о движении дальше. Не стесняйтесь своих желаний, Вселенная на вашей стороне!

Космический совет: время двигаться вперед.

♐ Стрелец

Вы в активном поиске работы. Вы прилагаете много усилий, выбирая то, что вам действительно будет по душе. Ваши старания будут вознаграждены. На горизонте маячит интересное предложение. Вы не обязаны принимать первый же вариант, но его появление вас успокоит. Космический совет: вас ждет интересное предложение по работе.

♑ Козерог

Вас всецело увлекло общение с внешним миром. Вы хотите поделиться всем, что вас радует, сделав счастливыми всех вокруг. Охладите свой пыл, не обижайтесь, если не все будут благодарны и смогут разделить ваш восторг. Обратите взор внутрь себя, возможно, вам есть о чем подумать наедине с собой.

Космический совет: сбавьте обороты.

♒ Водолей

Вы много переживаете по поводу финансовой стороны жизни. Не кидайтесь считать копейки, но и не транжирьте. Вспомните о том, что ваше противоречивое настроение не раз играло с вами злую шутку. Выпустите пар, сядьте и спокойно обдумайте дальнейший план. Возможно, скоро появится интересное деловое предложение.

Космический совет: не суетитесь по поводу денег.

♊ Рыбы

То, что сейчас время неопределенности, вряд ли станет новостью для вас. Но вы не одиноки в этом. Положитесь на поддержку друзей и близких. Возможно, вам нужен разговор по душам с человеком, который имеет на вас большое влияние.

Космический совет: вам нужен разговор по душам.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 октября.