Сирены воздушной тревоги звучат в Степанакерте — видео

Нюра Незванова 135

Фото, видео: Reuters / VAHRAM BAGHDASARYAN; 5-tv.ru

Как сообщает корреспондент МИЦ «Известия» Денис Кулага, люди по первому тревожному сигналу бегут в бомбоубежище.

В Степанакерте непризнанного Нагорного Карабаха вновь звучат сирены воздушной тревоги, которые, как правило, предвещают о готовящихся авиаударах. Корреспондент МИЦ «Известий» Денис Кулага, который сейчас находится на месте событий, рассказывает о происходящем в городе.

«Сейчас раздались сирены, воздушная тревога. Надо отметить что время достаточно позднее, но люди на наших глазах по первому сигналу прячутся в подвалах или бомбоубежищах», — рассказал Кулага.

В Минобороны Армении 2 октября сообщили, что ВС Азербайджана совершили атаку на Степанакерт. По данным ведомства, в результате ударов есть погибшие и пострадавшие.

В Азербайджане в свою очередь заявили о взятии ряда высот в непризнанном Карабахе. Речь идет о высотах Мадагиза на Агдаринском направлении.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ ведутся с 1992-го. Прийти к решению, устроившему обе стороны до сих пор не удалось. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Читайте также

30 сен

Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении восьми армянских систем «Град»

Новости Lentainform

Загрузка...