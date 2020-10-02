«Важно быть на первом месте»: астролог предсказала будущее Арсения Плющенко

Фото, видео: Instagram @rudkovskayaofficial; 5-tv.ru

Алена Никольская составила натальные карты для малыша и его родителей и рассказала, что предрекают мальчику звезды.

В звездной семье фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской случилось пополнение. К удивлению многих фанатов и даже друзей пары, у них появился на свет еще один сын — Арсений Плющенко. Астролог Алена Никольская составила натальные карты для малыша и его родителей и рассказала 5-tv.ru, что предрекают мальчику звезды.

Натальная карта Арсения Плющенко

Арсений появился на свет 25 сентября, так что его рождение сопровождал необычный «парад» планет. По мнению Алены, его натальная астрологическая карта представляет большой интерес не только для специалистов, но и для поклонников звездного семейства.

«По знаку зодиака он Весы, и в Весах у него две планеты: Солнце и Меркурий. В течение всей жизни Арсений будет стремиться к поиску красоты, гармонии и искусству», — рассказала Никольская. — Венера, планета, которая управляет знаком Весов, находится во Льве. А это значит, что для мальчика очень важно будет быть на первом месте, реализовать свои таланты, способности».

Стремление проявить себя для младшего сына Рудковской и Плющенко будет сочетаться с умением радовать всех окружающих. Малыш сможет буквально одним своим появлением создавать праздник без всякого повода. Но он будет ждать такого же поведения и от родителей.

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Со стороны матери

При рождении у Плющенко-младшего оказалось много планет в Козероге. Это знак его мамы Яны Рудковской, у нее в карте в нем оказались сразу три планеты (Солнце, Меркурий и Венера). А у Арсения это Луна, Плутон, Юпитер и Сатурн. Все это накладывается на натальную карту его матери.

«Это значит, что для своей мамочки Арсюша будет очень важным ребенком, Яна будет окружать его теплотой, нежностью, любовью и заботой, — пояснила астролог. — А для Арсения это важно — слушать и понимать, что тебя любят».

Со стороны отца

Отец мальчика, фигурист Евгений Плющенко, имел при рождении другое сочетание звезд и планет. На них большое влияние оказал знак Скорпиона.

«Это возможность чувствовать и ощущать эмоции и переживания. Очень глубоко, серьезно и по-взрослому, — рассказала Никольская. — А еще это удивительный талант — интуитивно понимать, что же испытывают другие люди. Большая сила воли и умение идти к поставленной цели».

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Что звезды готовят наследнику двух звезд?

Алена Никольская убеждена, что Арсения Плющенко ждет прекрасно будущее, но родителям нужно учесть несколько важных аспектов. С одной стороны, способствовать его стремлению к личной реализации, помогать раскрытию его талантов и умению добиваться поставленных целей. С другой стороны, при рождении мальчика Марс шел ретроградно и находился в своем сильном положении — в Овне. Поэтому нужно будет научить его доводить начатое до конца.

«При всех этих аспектах это большой потенциал быть по-настоящему сильным, ярким, известным и очень творческим человеком», — уверена астролог.

Ранее 5-tv.ru писал, что Яна Рудковская показала первое видео с новорожденным сыном.