«Недостаточно любви»: Анна Калашникова рассказала, как живется Харламову после расставания с Асмус

Фото, видео: Instagram @asmuskristina; 5-tv.ru

Подробностями певица и модель поделилась на красной дорожке 42-го Московского международного кинофестиваля.

Певица, актриса, модель и звезда ток-шоу Анна Калашникова рассказала, как живется Гарику Харламову после расставания с Кристиной Асмус. О жизни почти холостого коллеги по цеху селебрити рассказала в беседе с 5-tv.ru на красной дорожке 42-го Московского международного кинофестиваля, который стартовал сегодня.

«Я вчера была на Comedy, он рассказывал про развод. Он рассказывал о том, что у него шутки стали очень пошлые, были и так пошлые, а стали сейчас в области интима из-за того, что он разведен. И вот ему недостаточно внимания, любви и ласки», — рассказала певица.

Знаменитая пара Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о расставании 22 июня 2020 года. Супруги прожили в браке почти восемь лет и воспитывают дочку Настю. Бракоразводный процесс еще не завершен, однако пара уже договорилась, что будут на равных принимать участие в жизни своего ребенка.

Московский международный кинофестиваль в этом году проходит с 1 по 8 октября. Знаковое мероприятие в мире кино пришлось перенести с апреля на октябрь из-за распространения коронавируса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о громких премьерах Московского международного кинофестиваля.