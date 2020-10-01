Михайловский театр в Петербурге готовится к открытию сезона

Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр; 5-tv.ru

Балет-комедия «Коппелия» ставился в сложных условиях — из-за пандемии главный балетмейстер театра Михаил Мессерер оказался заперт в другой стране.

Михайловский театр готовится к открытию 188-го сезона. Сегодня вечером на сцене премьера балета Лео Делиба «Коппелия».

Зрители увидят классический балет, который был поставлен с помощью современных технологий. Главный балетмейстер театра Михаил Мессерер из-за пандемии коронавируса оказался заперт в другой стране. Присутствовать на репетициях «Коппелии» приходилось дистанционно.

«Мы понимаем друг друга в буквальном смысле с полуслова. Это интересно, это — новое слово. Раньше такого нельзя было делать. Но сейчас благодаря нашим волшебникам — службе интернета театра — стало возможным», — рассказывает автор сценической версии и новой постановки театра.

Балет-комедия «Коппелия» был поставлен в конце XIX века. Из-за франко-прусской войны он быстро сошел со сцены, а оригинальная хореография была утрачена. Его воссоздавали многие известные хореографы. Теперь романтический сюжет и виртуозный танец может занять особое место в репертуаре Михайловского театра.