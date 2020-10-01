С затонувшего в Крыму судна подняли 18 тысяч боеприпасов

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Грузовой теплоход «Жан Жорес» занимался транспортной перевозкой во время Керченско-Феодосийской десантной операции и был разбит в январе 1942 года у берегов феодосийской бухты.

В бухте Феодосии всего в километре от берега проходит подводная спецоперация. С затопленного в годы войны грузового теплохода «Жан Жорес» поднимают боеприпасы.

Работы по разминированию судна начались еще пять лет назад. За это время из трюмов парохода извлекли десятки тысяч патронов и неразорвавшихся снарядов.

Сколько еще опасного груза лежит на глубине до сих пор точно неизвестно. Из Крыма репортаж Мэри Бадунц.