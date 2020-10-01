Утечку на МКС ищут в переходном отсеке

Фото, видео: www.globallookpress / Roscosmos; 5-tv.ru

В «Роскосмосе» утверждают, что сложившаяся ситуация не угрожает жизни экипажа.

На Международной космической станции удалось сократить зону поиска утечки воздуха. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса». Поиски сосредоточили в переходном отсеке модуля «Звезда». Обнаружить утечку удалось при помощи специального ультразвукового прибора.

В космическом ведомстве отмечают, что ситуация не угрожает жизни экипажа. Прерывать работу экспедиции также не планируется.