Серьезно болен? Актера Андрея Чернышова не узнали в худощавом старике

Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram @emmanuil_vitorgan

Герой-любовник отечественного кинематографа всегда отличался атлетическим телосложением и хорошей физической формой.

Увидев на свежем фото звезду сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» Андрея Чернышова, поклонники тут же забили тревогу. По догадкам пользователей сети, любимый актер явно сильно болен.

Кадры, породившие слухи о «нездоровой истощенности» 47-летнего Андрея, выложил в своем микроблоге Instagram народный артист РФ Эммануил Виторган. Лицо Чернышова, действительно, немного осунулось, а излишнюю худобу подчеркивают острые плечи и сильно выделяющиеся косточки на запястьях.

«Что случилось с Андреем?»

«Такой худой, вообще не узнала!»

«Заболел что ли? Бедный… Прям старик стариком»,

«Не дай Бог что-то серьезное… Андрюша, обратитесь к врачу!» — писали под снимком фолловеры звезды.

Instagram @emmanuil_vitorgan

Спустя несколько часов после бурного обсуждения здоровья актера в сети, с редакцией Popcake связался человек из его ближайшего окружения. В беседе источник попросил от имени Чернышова успокоить фанатов, поскольку тот абсолютно здоров.

«Андрей увидел все эти заголовки сегодня, жуть, что пишут. Уже и болезни ему навязали. Все с ним нормально, ему нужна сейчас такая физическая форма для роли, он сидит на диетах и часто пропадает в спортзале. Пожалуйста, оповестите народ, чтобы панику зря не поднимали, а то у Андрюши волосы дыбом от таких новостей», — отметил инсайдер.

Как бы то ни было, Чернышов ни единственный, за судьбу кого в последнее время переживает российская публика. Так, совершенно недавно подтвердились слухи о серьезной болезни певицы Эдиты Пьехи, пишет «Дни.ру».

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