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Не очень счастливый 2020 год, похоже, власти города Калач-на-Дону решили проводить на три месяца раньше.

В городе Калач-на-Дону Волгоградской области жители готовы провожать високосный — и не очень счастливый — 2020 год. Несмотря на солнечную осеннюю погоду, в последний день сентября на улице установили новогоднюю елку!

Горожане мгновенно отреагировали и начали соревноваться в остроумии. Переживали, что руководство города путает сентябрь с декабрем. Заявляли, что тоже готовы нарядить елку дома — лишь бы этот год поскорее закончился. Шутили, что наступило Рождество «по калачевскому календарю» — и пора заливать каток.

Ну, а в администрации города объяснили несвоевременную установку дерева тестированием новогоднего оборудования.