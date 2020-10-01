На реконструкцию консерватории в Петербурге выделят один миллиард рублей

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Высшее музыкальное учебное заведение закрыто на ремонт уже шесть лет, за это время за решетку попали три подрядчика из четырех.

Минкульт оперативно выделит один миллиард рублей на реставрацию печально прославившейся Петербургской консерватории. Работы тянутся уже шесть лет и должны были завершится еще в прошлом году, но увы — здание в лесах, три подрядчика из четырех — за решеткой!

Скандал дошел до Кремля, президент поручил правительству немедленно решить этот вопрос.

Так когда же в консерватории зазвучит музыка? Выяснил Роман Ишмухаметов.