Калашникова похвасталась подаренными бойфрендом серьгами за 15 миллионов рублей

Фото, видео: Instagram @annakalash

В скором времени актриса планирует показать публике своего нового возлюбленного.

Певица, актриса, модель и звезда ток-шоу Анна Калашникова посетила акустический квартирник Дмитрия Маликова, где похвасталась новыми бриллиантовыми серьгами в четыре карата.

Как пишет KP.RU, вечер в ресторане LOGOVO на Хамовническом валу проходил в формате «A LA RUSSE PARTY», поэтому селебрити решила надеть дизайнерское платье в русском стиле, подобрав к нему в качестве аксессуаров эффектные серьги.

«Да, любимый подарил мне серьги в четыре карата. И я думаю, что скоро мы появимся вместе на каком-нибудь светском рауте», – пообещала Калашникова.

Instagram @annakalash

Как утверждают специалисты-ювелиры, такое украшение обошлось бойфренду актрисы в 15 миллионов рублей. При этом серьги не самое дорогое, что когда-либо дарили Калашниковой. Так, ради привлечения внимания ее поклонники раскошеливались на кольца, настоящий Bentley и даже дарили светской львице квартиру в Испании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько денег в месяц требуется Анне Калашниковой на содержание себя и ребенка.