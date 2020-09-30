У ГИБДД появится больше возможностей штрафовать автолюбителей

Фото, видео: ТАСС / Алексей Андронов; 5-tv.ru

Перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортного средства станет гораздо больше.

У инспекторов ГИБДД появится больше поводов, чтобы остановить автомобиль и оштрафовать его водителя. Уточняется перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортного средства. К числу таких предлагают отнести шины не по сезону: если летом с шипами, а зимой на «летней» резине — будьте любезны — штраф.

Далее:

нештатная оптика, например, ксенон установлен — еще протокол;

омыватели на фарах не работают — а многие сознательно отключают для экономии — еще штраф;

лобовое стекло с трещинами со стороны водителя;

подтекает тормозная жидкость — наказуемо;

внутри салона тоже есть к чему придраться: нет солнцезащитного козырька, нет подголовника, сигналы о неисправности АБС или подушки безопасности — штраф, штраф, штраф, штраф.

В основном по статье 12.5 КоАп — от 500 рублей. Всего 15 страниц требований. Можно изучить на портале правовой информации, и внести свои предложения, но не изменить радикально.

Положения скопированы из техрегламента Таможенного союза, уже утвержденного. Осталось его утвердить в национальных правилах дорожного движения.

И тянуть с оплатой штрафов не стоит. Наглядный пример — Нижегородская область. Там активизировалась полиция и проводит рейды по «должникам», а суды заняли подчеркнуто воспитательную позицию и карают неплательщиков по всей строгости, то есть отправляют под стражу на срок до 15 суток. Причем за смешные суммы в 500, 400 и даже 100 рублей.

Андрей Захаров посчитал, что операция по наказанию должника обошлась бюджету в десятки раз дороже его долга.