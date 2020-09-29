🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 29 сентября, растущая Луна в знаке Рыбы располагает к решению финансовых вопросов, подписанию договоров и совершению крупных покупок. В этот день также желательно разобраться с долгами и не просить взаймы.

♈ Овен

Остановитесь в своем вечном беге и спешке, Овны. Только в минуты тишины вы найдете ответы, которые ищете. Найдите время на медитацию или прогулку в лесу наедине с природой, постарайтесь услышать свой внутренний голос.

Космический совет: побудьте сторонним наблюдателем в своей жизни.

♉ Телец

Идеальный день для побед на любовном фронте. Ваша потенциальная половинка только и ждет смелого шага с вашей стороны, сделайте его наконец! Рабочие вопросы и дела стоит отложить как минимум до завтрашнего дня, сегодня вы настроены совсем на другие аспекты жизни.

Космический совет: признайтесь в своих чувствах.

♊ Близнецы

Хватит огладываться назад, вспомните старое доброе выражение «все, что ни делается, — к лучшему». Пора вдохнуть свежий воздух полной грудью и ощутить «ветер перемен». Отличный день, чтобы написать заявление на увольнение с надоевшей работы или поставить крест на тяжелых отношениях.

Космический совет: пора избавиться от прошлой боли.

♋ Рак

Прежде чем осудить кого-нибудь за дурной, как вам кажется, поступок, попробуйте поставить себя на место этого человека — возможно, вы перемените свое мнение о нем. Последнее время вы слишком требовательны и предвзяты к окружающим, постарайтесь искоренить это в себе.

Космический совет: относитесь к людям так, как хотите, чтобы относились к вам.

♌ Лев

Вы отдаете больше, чем получаете, задумайтесь об этом. Важно найти в своем окружении людей, которые «паразитируют» на вас и прекратить общение с ними. Помните, что близкие должны вдохновлять вас, а не тянуть на дно.

Космический совет: внимательно присмотритесь к своему окружению.

♍ Дева

Вам должно поступить предложение, «от которого вы не сможете отказаться». Это может быть связано с работой и личными отношениями, просто будьте готовы принять его. Будьте открыты и добродушны.

Космический совет: ожидайте заманчивого предложения.

♎ Весы

Вы слишком долго и усердно работали, пора наконец насладиться плодами своего труда. Выберитесь на природу или закажите столик в дорогом ресторане. Вам есть что отметить. К тому же, из-за большой загруженности, ваши родные и друзья практически перестали вас видеть и очень соскучились.

Космический совет: проведите спокойный вечер в компании близких.

♏ Скорпион

У вас есть все, что нужно, чтобы захватить мир! Сегодня вы — настоящий победитель и номер один во всех делах. Используйте этот потенциал и энергию по максимуму. День благоприятен для совершения крупных сделок и больших покупок.

Космический совет: выложитесь по полной!

♐ Стрелец

Сегодня Стрельцам может поступить звонок «из прошлого», будь то бывший партнер или коллега. Они попытаются вернуться в вашу жизнь и снова наладить общение, но звезды предупреждают, что, скорее всего, возобновление этих отношений не будет сулить вам ничего хорошего.

Космический совет: не позвольте прошлому испортить ваше будущее.

♑ Козерог

Сегодня для Козерогов велик риск вступить в конфликт с окружающими. Чтобы не «развязать войну», постарайтесь сдерживать свои эмоции и выражения. Вечер лучше провести в спокойствии, занимаясь любимым делом.

Космический совет: постарайтесь не конфликтовать с окружающими.

♒ Водолей

У Водолеев возникнет спонтанное желание заняться творчеством и смастерить что-то своими руками. Не стоит противиться этому желанию, у вас есть все шансы создать нечто прекрасное. Вдохновение поможет и в работе: решите наконец все дела, которые откладывали в дальний ящик.

Космический совет: дайте волю своему внутреннему творцу.

♊ Рыбы

Хватит бояться всего и всех, прячась в дальний угол. Сегодня для вас — переломный день. Он будет ознаменован началом долгого и успешного пути, достаточно лишь ступить на дорогу перемен.

Космический совет: откройтесь неизведанному.